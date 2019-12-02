İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'nun konuşması ANTALYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya 'da İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürleri Hizmet İçi Eğitim Semineri'nde konuştu. (2)

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