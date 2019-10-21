Son Dakika Haberleri: SOYLU: YIL BAŞINDAN BUGÜNE 75 BİN 172 KİŞİ SINIR DIŞI EDİLDİ (1)
Son Dakika Güncel SOYLU: YIL BAŞINDAN BUGÜNE 75 BİN 172 KİŞİ SINIR DIŞI EDİLDİ (1)

SOYLU: YIL BAŞINDAN BUGÜNE 75 BİN 172 KİŞİ SINIR DIŞI EDİLDİ (1)

2 saat önce

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Uluslararası Göç ve Ekonomik Uyum Çalıştayına katıldı.

SOYLU: YIL BAŞINDAN BUGÜNE 75 BİN 172 KİŞİ SINIR DIŞI EDİLDİ (1), System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Uluslararası Göç ve Ekonomik Uyum Çalıştayına katıldı.

İstanbul'taki toplantıda konuşan İçişleri Bakanı Soylu,  yıl başından bugüne kadar 75 bin 172 kaçak göçmenin sınır dışı edildiğini belirtti. Soylu, "Yıl sonunda tahminimiz 90-95 bin civarında" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Bakanın konuşması


Süleyman Soylu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 11:34 Kaynak: DHA
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