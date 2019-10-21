Soylu yıl başından bugüne 75 bin 172 kişi sınır dışı edildi

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Uluslararası Göç ve Ekonomik Uyum Çalıştayına katıldı.

İstanbul'taki toplantıda konuşan İçişleri Bakanı Soylu, yıl başından bugüne kadar 75 bin 172 kaçak göçmenin sınır dışı edildiğini belirtti. Soylu, "Yıl sonunda tahminimiz 90-95 bin civarında" diye konuştu.