Soylu yıl başından bugüne 75 bin 172 kişi sınır dışı edildi
1 saat önce
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Uluslararası Göç ve Ekonomik Uyum Çalıştayına katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 11:42 Kaynak: DHA
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Uluslararası Göç ve Ekonomik Uyum Çalıştayına katıldı.
İstanbul'taki toplantıda konuşan İçişleri Bakanı Soylu, yıl başından bugüne kadar 75 bin 172 kaçak göçmenin sınır dışı edildiğini belirtti. Soylu, "Yıl sonunda tahminimiz 90-95 bin civarında" diye konuştu.
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