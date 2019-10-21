Son Dakika Haberleri: Soylu: yıl başından bugüne 75 bin 172 kişi sınır dışı edildi aktüel görüntü
Son Dakika Güncel Soylu: yıl başından bugüne 75 bin 172 kişi sınır dışı edildi aktüel görüntü

Soylu: yıl başından bugüne 75 bin 172 kişi sınır dışı edildi aktüel görüntü

7 dakika önce

SOYLU: YIL BAŞINDAN BUGÜNE 75 BİN 172 KİŞİ SINIR DIŞI EDİLDİ (2) aktüel görüntüHaber-Kamera: Harun UYANIK - İstanbul DHA - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Uluslararası Göç ve Ekonomik Uyum Çalıştayına katıldı.

Soylu: yıl başından bugüne 75 bin 172 kişi sınır dışı edildi aktüel görüntü, System.String[]

SOYLU: YIL BAŞINDAN BUGÜNE 75 BİN 172 KİŞİ SINIR DIŞI EDİLDİ (2) aktüel görüntü

Haber-Kamera: Harun UYANIK - İstanbul DHA - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Uluslararası Göç ve Ekonomik Uyum Çalıştayına katıldı.

İstanbul'taki toplantıda konuşan İçişleri Bakanı Soylu, yıl başından bugüne kadar 75 bin 172 kaçak göçmenin sınır dışı edildiğini belirtti. Soylu, "Yıl sonunda tahminimiz 90-95 bin civarında" diye konuştu.

Süleyman Soylu, İstanbul, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 01:03 Kaynak: DHA
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