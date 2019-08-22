Soylu: "Yılbaşından beri 80 bin 570 operasyonda ?635 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdik"
1 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kaçakçılık İstihbarat Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 11:58 Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kaçakçılık İstihbarat Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda konuştu.
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