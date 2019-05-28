Son Dakika Haberleri: Soylu: Yılbaşından bu güne kadar sadece iç güvenlik operasyonlarında 41 üst düzey teröristi etkisiz...
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Soylu: Yılbaşından bu güne kadar sadece iç güvenlik operasyonlarında 41 üst düzey teröristi etkisiz...

2 saat önce

- İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamaları İSTANBUL - İçişleri Bakanı Soylu: "Hakurk'ta bir yandan operasyon yaparken arkadaşlarımız aynı zamanda iç güvenlik operasyonunda bu sabah birisi turuncu renkte olan 2 teröristi etkisiz hale getirdiler.

- İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamaları İSTANBUL - İçişleri Bakanı Soylu: " Hakurk'ta bir yandan operasyon yaparken arkadaşlarımız aynı zamanda iç güvenlik operasyonunda bu sabah birisi turuncu renkte olan 2 teröristi etkisiz hale getirdiler. Şimdi de Batman'da Hasankeyf'te bir sığınağa baskın yapıp 4 tane teröristi oradan canlı bir şekilde aldılar ve şimdi götürüyorlar, şu saatler içerisinde. Yılbaşından bu güne kadar sadece iç güvenlik operasyonlarında 41 üst düzey teröristi etkisiz hale getirdik."
Soylu: Yılbaşından bu güne kadar sadece iç güvenlik operasyonlarında 41 üst düzey teröristi etkisiz...
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 05:08 Kaynak: AA
Sabah, Süleyman Soylu, Hakurk, Güncel
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