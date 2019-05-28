Soylu: Yılbaşından bu güne kadar sadece iç güvenlik operasyonlarında 41 üst düzey teröristi etkisiz...
2 saat önce
- İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamaları İSTANBUL - İçişleri Bakanı Soylu: "Hakurk'ta bir yandan operasyon yaparken arkadaşlarımız aynı zamanda iç güvenlik operasyonunda bu sabah birisi turuncu renkte olan 2 teröristi etkisiz hale getirdiler.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 05:08 Kaynak: AA
- İçişleri Bakanı Soylu
'nun açıklamaları İSTANBUL - İçişleri Bakanı
Soylu: " Hakurk
'ta bir yandan operasyon yaparken arkadaşlarımız aynı zamanda iç güvenlik operasyonunda bu sabah birisi turuncu renkte olan 2 teröristi etkisiz hale getirdiler. Şimdi de Batman
'da Hasankeyf
'te bir sığınağa baskın yapıp 4 tane teröristi oradan canlı bir şekilde aldılar ve şimdi götürüyorlar, şu saatler içerisinde. Yılbaşından bu güne kadar sadece iç güvenlik operasyonlarında 41 üst düzey teröristi etkisiz hale getirdik."
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pençe Harekatı mesajı
Kaldırımda hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü
Kuzey Irak'taki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe Harekatı'ndan yeni görüntüler yayınlandı
Son Dakika! Abdullah Şevki hakkında soruşturma başlatıldı