Son Dakika Haberleri: Soylu: "Yılbaşından Bugüne 13 Üst Düzey Terörist Etkisiz Hale Getirildi"

Soylu: "Yılbaşından Bugüne 13 Üst Düzey Terörist Etkisiz Hale Getirildi"

21 dakika önce

- Emniyet Genel Müdürlüğünün 174. Kuruluş Yıl Dönümü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğünün 174. Kuruluş Yıl Dönümü dolayısıyla şehit ve gazi aileleriyle yemekte buluştu.

- Emniyet Genel Müdürlüğünün 174. Kuruluş Yıl Dönümü
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğünün 174. Kuruluş Yıl Dönümü dolayısıyla şehit ve gazi aileleriyle yemekte buluştu.
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İçişleri Bakanı Soylu, yılbaşından bugüne tüm terör örgütlerinden 13 üst düzey teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:30 Kaynak: AA
Süleyman Soylu, Güncel
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