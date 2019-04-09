Soylu: "Yılbaşından Bugüne 13 Üst Düzey Terörist Etkisiz Hale Getirildi"
21 dakika önce
- Emniyet Genel Müdürlüğünün 174. Kuruluş Yıl Dönümü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğünün 174. Kuruluş Yıl Dönümü dolayısıyla şehit ve gazi aileleriyle yemekte buluştu.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:30 Kaynak: AA
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