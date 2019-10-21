Soylu: Yılbaşından bugüne 75 bin 172 kişi sınır dışı edildi (1)

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu , Uluslararası Göç ve Ekonomik Uyum Çalıştayı'na katıldı.

İstanbul'taki toplantıda konuşan İçişleri Bakanı Soylu, yılbaşından bugüne kadar 75 bin 172 kaçak göçmenin sınır dışı edildiğini belirtti. Soylu, "Yıl sonunda tahminimiz 90-95 bin civarında" diye konuştu.

- İstanbul