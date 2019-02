Soylu: Yılbaşından Bugüne Kadar 5 Ton Eroin Ele Geçirildi (2)

'SANDIKLA DEMOKRASİYLE HADLERİNİ BİLDİRDİNİZ' Ankara 'nın Altındağ ilçesine bağlı Karapürçek Mahallesi'nde, AK Parti 'nin seçim irtibat bürosunun açılışına katıldı. Burada seçim otobüsü üzerinden Altındağlılara seslenen Bakan Soylu, vatandaşın, Türkiye üzerinde oyun oynamak isteyenlere 50 gramlık oy pusulasıyla gereken cevabı verdiğini söyledi. Soylu, "Şiddetle değil, baskıyla değil, ayaklanarak değil, sandıkla demokrasiyle oyla hadlerini bildirdiniz. Çatlasın da patlasınlar. Bugün bizim Türk mühendislerimiz insansız hava aracı, ATAK helikopteri yapıyor. 1- 1,5 sene önce ' Zeytin Dalı Harekatı' yaparken Amerika 'dan bomba istedik de 'Senatomuz size veremiyor' dediler. Bizim Türk mühendislerimiz onu da üretti. Bombaları da başınıza çalın mühimmatları da başınıza çalın. Bizim insanımız dünkü Türkiye'de değil. Dünyanın en büyük havalimanını yaptık. Şimdi Ankara'da, Mersin 'de, Yozgat 'ta bütün dünyayı kendimize hayran bırakacak, vatandaşımızı 5 yıldızlı lüks otellerde ağırlayacak gibi ağırlayacak şehir hastaneleri yaptık. Tabi Türkiye'nin büyümesini istemezler. Hiç isterler mi? Onlar lüks hastanelerde tedavi görecekler. Vatandaşımız akşam saat 8'de kuyruğa girecek, üzerinde battaniye sabaha kadar hastanenin önünde titreyecek, 'Doktoru 5 dakika görebilir miyim' diye. Bu manzaraları çok yaşadık. Bu ülkede 155'i arardı vatandaşımız, 'Ne olursunuz buraya polis gönderir misiniz?' dediğinde telefonun öteki tarafındaki de derdi ki 'Gönderelim ama arabamızın benzini yok'. Unuttuk mu bugünleri?" diye konuştu.'TENDÜREK'TEN AĞRI DAĞI'NA KADAR ADIM ATMADIĞIMIZ YER YOK'Bütün terör örgütleri Türkiye'nin üzerine yıkılarak, terbiye edilmeye çalışıldığını kaydeden Soylu, "Ama edemediler. 15 bin terörist vardı dağlarda şimdi sadece 700 tane kaldı. Neymiş? Apo için HDP 'li milletvekilleri yürüyecekmiş. 'Yürütürsek adam değiliz' dedik. Betona oturdular mı? Sen milletin milletvekili değilsin. Seni bu milletin milletvekili olarak kabul etmiyoruz. Sen Kandil 'in milletvekilisin, PKK 'nın vekilisin; PKK'nın uşağı ve oyuncağısın. Talimatı dün sözde eş başkanları verdi. Neymiş? Kürdistan'da HDP'ye, PKK'ya oy verecekler; batıda da AK Parti ve MHP 'ye kaybettireceklermiş. 30 defa Hakkari 'ye gitmişiz. Sadece Şırnak Kars ; Gabar'dan Cudi 'ye kadar ayak basmadığımız yer yok. Tendürek'ten Ağrı Dağı 'na kadar adım atmadığımız yer yok. Oralara sadece cesaretimizle karakterimizle değil sizin verdiğiniz rey ile oy ile gidiyoruz" dedi.'TARİHİMİZDE BÖYLE RAKAM YOK'Yılbaşından bugüne kadar 15,5 tonun üzerinde uyuşturucu ele geçirildiğini belirten Bakan Soylu, "Kandil'in önünde boynumuzu eğik bırakmayın. Türkiye'nin önü kapansın, diye çabalayanlara bizi mağlup ettirmeyin. Bizim gücümüzden almayın. Şu önümüzdeki 4,5 yılda seçim yok. Allah'ın izniyle Türkiye'yi bugüne kadar nasıl sıçratmışsak Türkiye'yi yine hep beraber iradenizle uçuralım da görsünler. Tarihimizde böyle bir rakam yok. 7 ton esrar, 1,5 ton eroin. Geçen sene sadece bin 100 kilo kokain yakalamışız. Şu an sadece 1,5 ayda bin 300 ton kokaini geçtik. Karapürçekliler burada söylüyorum. 1 haftaya kadar parklarda da öyle bir tane serkeş, sarhoş ve milletimi rahatsız edecek bir tek adam bulamayacaksınız. 57 bin uyuşturucu satıcısı şu an kodeste. Sadece ocak ayının başından şu ana kadar 2 bin 500'ünü kodese tıktık. Şunu ifade etmek isterim ki bu uyuşturucuların organizatörleri de satıcıları da bunları destekleyenler de kim olursa olsun; bunları yerin 7 kat altına gömmezsek namerdiz" diye konuştu.