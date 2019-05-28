Soylu: "Yılbaşından bugüne kadar sadece Türkiye'nin içerisinde 433 teröristi etkisiz hale getirdik"
59 dakika önce
- İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamaları İSTANBUL - İçişleri Bakanı Soylu, Örnektepe Çatalzeytinliler Birliği dernek binasında vatandaşlara hitap etti.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 08:08 Kaynak: AA
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