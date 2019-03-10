Son Dakika Haberleri: Soylu: "Yıllardır Bizim Güçlenmemizi İstemediler"

Soylu: "Yıllardır Bizim Güçlenmemizi İstemediler"

4 dakika önce

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramankazan'da vatandaşlara hitap etti.

Soylu:
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramankazan'da vatandaşlara hitap etti.(1)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 07:54 Kaynak: AA

Politika
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