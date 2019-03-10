Soylu: "Yıllardır Bizim Güçlenmemizi İstemediler"
4 dakika önce
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramankazan'da vatandaşlara hitap etti.
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramankazan'da vatandaşlara hitap etti.(1)
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 07:54 Kaynak: AA
Vatandaşlar, 12 Saat Cipte Mahsur Kalan Köpek İçin Seferber Oldu
Almanya'dan Vatandaşlarına Türkiye'ye Seyahat Uyarısı: Tutuklanabilirisiniz
Çocuk Yaşta Araç Kullandı: 4 Kişi Yaralandı, 10 Araçta Maddi Hasar Oluştu
Sahibinin Almadığı Valizden 300 Bin Lira Değerinde Uyuşturucu Hap Çıktı