Soylu: "Yıllardır otobüs kazalarında yaşanan acıları bir vicdan muhasebesine tutmalarını istiyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Soylu: 'Yıllardır otobüs kazalarında yaşanan acıları bir vicdan muhasebesine tutmalarını istiyoruz' - Son Dakika

Soylu: "Yıllardır otobüs kazalarında yaşanan acıları bir vicdan muhasebesine tutmalarını istiyoruz"

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğünde, Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi Eşgüdüm Kurulu Toplantısı'na katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğünde, Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi Eşgüdüm Kurulu Toplantısı'na katıldı. (3)

Soylu: Yıllardır otobüs kazalarında yaşanan acıları bir vicdan muhasebesine tutmalarını istiyoruz

Süleyman Soylu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 10:40 Kaynak: AA
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