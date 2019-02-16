Soylu, Yol-İş Sendikası 11. Olağan Genel Kurulu'na Katıldı
6 dakika önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yol-İş Sendikası 11. Olağan Genel Kurulu'na katıldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yol-İş Sendikası 11. Olağan Genel Kurulu'na katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 02:48 Kaynak: AA
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