Son Dakika Haberleri: Soylu, Yol-İş Sendikası 11. Olağan Genel Kurulu'na Katıldı

Soylu, Yol-İş Sendikası 11. Olağan Genel Kurulu'na Katıldı

6 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yol-İş Sendikası 11. Olağan Genel Kurulu'na katıldı.

Soylu, Yol-İş Sendikası 11. Olağan Genel Kurulu'na Katıldı, System.String[]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yol-İş Sendikası 11. Olağan Genel Kurulu'na katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 02:48 Kaynak: AA

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