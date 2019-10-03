Son Dakika Haberleri: Soylu, Yunan heyetini kabul etti
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Soylu, Yunan heyetini kabul etti

1 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan Göç Politikasından Sorumlu Vatandaşı Koruma Bakan Vekili Yorgos Kumucakos'u kabul etti.

Soylu, Yunan heyetini kabul etti, System.String[]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan Göç Politikasından Sorumlu Vatandaşı Koruma Bakan Vekili Yorgos Kumucakos'u kabul etti.


Türkiye ve Yunanistan arasında devam eden göç konularına ilişkin İçişleri Bakanı Soylu, Yunanistan Göç Politikasından Sorumlu Vatandaşı Koruma Bakan Vekili Kumucakos'u ve heyetini makamında kabul etti. Yunanistan yeni merkez sağ hükümeti geçtiğimiz günlerde Midilli adasındaki Morya toplama kampında çıkan yangın sonucunda 2020'nin sonuna kadar 10 bin sığınmacının Türkiye'ye iade edilmesi kararı çıkarmıştı. Görüşmede Yunan heyetiyle göç ve sığınmacı konularına ilişkin başlıklar görüşüldü. - ANKARA

Süleyman Soylu, Yunanistan, Politika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 12:20 Kaynak: İHA
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