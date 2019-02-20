Soylu, Yunanistan Göç Politikaları Bakanı Vitsas ile Görüştü
23 dakika önce
- Görüşmeden detaylar İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Budapeşte Süreci 6. Bakanlar Konferansı" kapsamında Yunanistan Göç Politikaları Bakanı Dimitris Vitsas ile görüştü.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 08:31 Kaynak: AA
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