Son Dakika Haberleri: Soylu: "Yunanistan'la bizim aramızdaki sınırda kalan Amerikalı, biraz önce İstanbul'dan uçakla...
Son Dakika Politika Soylu: 'Yunanistan'la bizim aramızdaki sınırda kalan Amerikalı, biraz önce İstanbul'dan uçakla... - Son Dakika

Soylu: "Yunanistan'la bizim aramızdaki sınırda kalan Amerikalı, biraz önce İstanbul'dan uçakla...

6 saat önce

Soylu: "Yunanistan'la bizim aramızdaki sınırda kalan Amerikalı, biraz önce İstanbul'dan uçakla Amerika'ya sınır dışı edildi.

Soylu:

Soylu: "Yunanistan'la bizim aramızdaki sınırda kalan Amerikalı, biraz önce İstanbul'dan uçakla Amerika'ya sınır dışı edildi."

Amerika Birleşik Devletleri, Yunanistan, İstanbul, Politika

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 04:18 Kaynak: AA
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