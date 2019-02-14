Son Dakika Haberleri: Soylu: "Yürütürsek Adam Değiliz Dedik Betona Oturdular Mı"

Soylu: "Yürütürsek Adam Değiliz Dedik Betona Oturdular Mı"

8 dakika önce

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçim irtibat büroları açılışına katıldı.

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçim irtibat büroları açılışına katıldı.(3)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 03:49 Kaynak: AA

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