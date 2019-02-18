Son Dakika Haberleri: Soylu: "Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Operasyonlarının Sağladığı Huzur ve Barış Ortamının Etkisiyle...

Soylu: "Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Operasyonlarının Sağladığı Huzur ve Barış Ortamının Etkisiyle...

1 saat önce

Soylu: "Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı operasyonlarının sağladığı huzur ve barış ortamının etkisiyle geri dönen Suriyeli sayısı 311 bin 968 kişi."

Soylu:
Soylu: "Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı operasyonlarının sağladığı huzur ve barış ortamının etkisiyle geri dönen Suriyeli sayısı 311 bin 968 kişi."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 03:03 Kaynak: AA

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