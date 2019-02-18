Soylu: "Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Operasyonlarının Sağladığı Huzur ve Barış Ortamının Etkisiyle...

Soylu: "Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı operasyonlarının sağladığı huzur ve barış ortamının etkisiyle geri dönen Suriyeli sayısı 311 bin 968 kişi."

Soylu: "Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı operasyonlarının sağladığı huzur ve barış ortamının etkisiyle geri dönen Suriyeli sayısı 311 bin 968 kişi."

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