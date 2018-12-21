Son Dakika Haberleri: Soymak İstedikleri Marketin Sahibi Sopayla Kovaladı

Soymak İstedikleri Marketin Sahibi Sopayla Kovaladı

11 saat önce

ANTALYA'da 8 marketten gıda malzemesi ve sigara çalan 8 kişi gözaltına alındı.

Soymak İstedikleri Marketin Sahibi Sopayla Kovaladı, System.String[]
ANTALYA'da 8 marketten gıda malzemesi ve sigara çalan 8 kişi gözaltına alındı. Soymak istedikleri bir marketin kapı kilidini kırdıkları anda karşılarında elinde sopayla işyeri sahibini gören şüphelilerin kaçma anı görüntülere yansıdı.

Hırsızlık olaylarının ardından araştırma başlatan Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını takibe aldı. Şüphelilere ulaşmak için onlarca görüntüyü inceleyen ekipler, şüphelilerin Y.K., İ.B., H.Ö., Z.A.B., Y.Ç., M.S. ile küçük yaştaki R.K. ve G.Y. olduğunu belirledi. Operasyon düzenleyen ekipler, 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolü sonrasında ifade alma işlemi biten şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

İŞYERİ SAHİBİ SOPAYLA KOVALADI

8 marketi soyduğu belirtilen şüphelilerden birinin işyerinin kilidini kırdığı, o sırada içerde bulunan işyeri sahibinin elinde sopayla dışarı çıkması üzerine şüphelilerin kaçtığı görüntülere yansıdı. - Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 06:58 Kaynak: DHA

Antalya, Güncel
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