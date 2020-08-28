Soymaya çalıştığı kuyumcunun direnen sahibini silahla yaraladı - Son Dakika

Soymaya çalıştığı kuyumcunun direnen sahibini silahla yaraladı

-Soyguna direnen kadını vurdu

-Cuma vakti kuyumcuyu soymaya çalıştılar: 1 ağır yaralı

KASTAMONU - Kastamonu'nun en işlek caddelerinden Belediye Caddesinde Cuma vakti kuyumcu soymaya çalışan şahıs, kendisine direnin iş yeri sahibi kadını vurarak ağır yaraladı.

Kastamonu'da Belediye Caddesi'nde bulunan bir kuyumcuda, Cuma namazı vaki soygun girişimi yaşandı. Edinilen bilgiye göre ezanın okunmasıyla birlikte Kastamonu'nun en işlek caddelerinden olan Belediye Caddesi'ne gelen şüpheli, burada bulunan kuyumcuya gelerek soymaya çalıştı. Kuyumcu Nihat Pehlivan'ın eşi olduğu öğrenilen 45 yaşındaki Elif Pehlivan, soygun için gelen şahsı görünce bağırmaya başladı. Bunun üzerine panikleyen soyguncu, elindeki silahla rastgele ateş etmeye başladı. Açılan ateş sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan iş yeri sahibi Elif Pehlivan, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Elif Pehlivan'ın hayati tehlikesinin devam ettiği ve ameliyata alındığı öğrenildi.

Kuyumcuyu soymaya çalışan silahlı şahıs ise, olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Olayın ardından Belediye Caddesi'ne çok sayıda ekip sevk edildi. Şehrin giriş ve çıkışları da kontrol altına alan polis ekipleri, kaçan şüpheli şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Öte yandan polis ekiplerinin olay yerinde yaptıkları inceleme sırasında caddede toplanan çok sayıda vatandaş, sosyal mesafe kurallarına da riayet etmeden olay yerini görüntülemeye çalıştı. Bir yandan inceleme yapan polis ekipleri ise meraklı vatandaşları sık sık uyararak dağıtmaya çalıştı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.