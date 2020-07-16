Soyulan tuvalet bekçisi, giden eşyalarına değil saflığına yandı - Son Dakika

Soyulan tuvalet bekçisi, giden eşyalarına değil saflığına yandı

Aydın Efeler'de bir caminin tuvaletini işleten tuvalet bekçisi, kendisini caminin yeni imamı olarak tanıtan kişi tarafından soyuldu.

Aydın Efeler'de bir caminin tuvaletini işleten tuvalet bekçisi, kendisini caminin yeni imamı olarak tanıtan kişi tarafından soyuldu. Tüm kıymetli eşyaları ve banka kartları çalınan tuvalet bekçisi çalınan eşyalarına değil saflığına yanarken polis, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

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Olay Efeler ilçe merkezinde bulunan tarihi Hasan Çelebi camisinin eklentisinde bulunan tuvalette meydana geldi. Gündüz saatlerinde tuvalet işletmecisi Mehmet Necdet Sezer'in yanına gelip kendisini caminin yeni imamı olarak tanıtan 55 yaşlarındaki bir şahıs, tuvalet işletmecisi ile bir süre sohbet etti. Caminin yeni imamı zannettiği hırsızın tatlı diline kanan tuvalet işletmecisi misafirini serinletmek için çay kahve meşrubat ikram etti. Ayıp olmasın diye kendisi de bolca çay ve meşrubat içen Mehmet Necdet Sezer, bir müddet sonra sıkışınca misafirinden müsaade isteyip kendi işlettiği tuvalete ihtiyaç görmeye girdi. Çıktığında caminin yeni imamı zannettiği kişiyi de askıya astığı gömleğindeki banka kartları bir miktar para ve cüzdanını bulamayan Sezer, hemen müezzini arayıp yeni imamın nerde olduğunu sordu. İmamın değişmediğini öğrenince soyulduğunu fark eden yaşlı şahıs polisi arayarak yardım istedi.


Bölgeye gelen polis ekipleri tuvalet ve eklentisinde parmak izi çalışması yaparak hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.


Çalınan eşyalarına değil saflığına yandığını belirten tuvalet bekçisi Mehmet Necdet Sezer, "Hırsız kendisini caminin yeni imamı olarak tanıttığı için güvenmiştim. Af edersiniz tuvalete girmiştim. Çıktım ne imam var ne gömlek var ne de eşyalar" diye konuştu. - AYDIN

Efeler, Banka, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 11:13 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Soyulan tuvalet bekçisi, giden eşyalarına değil saflığına yandı - Son Dakika
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