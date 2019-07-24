Soyunma kabininden 200 bin dolarlık hırsızlık

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Emekli emniyet müdürü, kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcıları tuzak kurup yakaladı

Pantolon denerken 200 bin doları çalındı

ABD basını yazdı: Başkan Trump, Beyaz Saray'da Türkiye için bir senatörle kavga etti