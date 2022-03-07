Soyunma odasına giren hırsız sporcuların özel eşyalarını çaldı - Son Dakika
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Soyunma odasına giren hırsız sporcuların özel eşyalarını çaldı

07.03.2022 10:11
Soyunma odasına giren hırsız sporcuların özel eşyalarını çaldı

Denizli'de amatör sporcular maç yaptığı esnada soyunma odalarına giren hırsız veya hırsızlar, futbolcuların cep telefonu ile özel eşyalarını çalarak kayıplara karıştı.

Denizli'de amatör sporcular maç yaptığı esnada soyunma odalarına giren hırsız veya hırsızlar, futbolcuların cep telefonu ile özel eşyalarını çalarak kayıplara karıştı.

Denizli'de 1. Amatör Liginde Çamelispor - Yatağanspor ile Doğan Demircioğlu Stadı'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşma esnasından soyunma odasına giren kimliği belirsiz hırsız veya hırsızlar, futbolcuların cep telefonu ve özel eşyalarını çalarak kayıplara karıştı. Maçın ardından girdikleri soyunma odasında eşyalarını bulamayan sporcular, durumu teknik ekibe bildirdi. Hırsızlık olduğunun anlaşılması üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen Olay Yeri İnceleme ekipleri soyunma odasında incelemelerini gerçekleştirdi. Kaçan şüpheliler için polis ekipleri etrafta çalışma gerçekleştirirken, sporcular ise hırsızların kısa sürede yakalanmasını istedi.

Yaşanan üzücü olayı kınayan Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASFK) İl Temsilciliğinden yapılan açıklamada; "Denizli 1. Amatör Ligi'nde Doğan Demircioğlu Stadında oynanan Çamelispor - Yatağanspor karşılaşması esnasında soyunma odasına giren kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce futbolcuların cep telefonu ve özel eşyalarının çalındığını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Bu tip olayların spor ve insanlık ruhuna yakışmadığını bir kez daha ifade edip, her iki takımlarımıza geçmiş olsun diyoruz. Güvenlik güçlerimiz olay sonrası soruşturma başlatmış olup fail ya da faillerin en yakın zamanda yakalanacağına olan inancımızı ifade ediyoruz. Bugün yaşanan elim olayı şiddetle kınıyor, bir daha sahalarında böyle olayların yaşanmaması temenni ediyoruz" denildi. - DENİZLİ

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Denizli, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Soyunma odasına giren hırsız sporcuların özel eşyalarını çaldı - Son Dakika


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