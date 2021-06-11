Son dakika haber... Soyunma odasına gizli kamera yerleştiren fotoğrafçıya 6 yıl hapis cezası - Son Dakika

Soyunma odasına gizli kamera yerleştiren fotoğrafçıya 6 yıl hapis cezası

YALOVA - Yalova'da fotoğraf stüdyosunda kadın çalışanları ve müşterilerini gizli kamera ile kayıt ettiği iddiasıyla yargılanan İsmail K., 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İsmail K'nin kendisine ait fotoğraf stüdyosunda, kadın çalışan ve müşterilerin soyunma odası olarak kullandığı odaya gizli kamera koyarak kayıt ettiği ileri sürülüyor. Mahkeme sanıkla ilgili kararını verdi. Sesli ve görüntülü kayıtlarla özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiğine hükmeden mahkeme, mağdur sayısını da göz önünde bulundurarak zincirleme suç işlendiği gerekçesiyle sanığa toplam 6 yıl hapis cezası verdi.

Mağdur avukatı Yakup Taşçı, özel hayatın gizliliği suçundan sanığın ilk 2 yıl ceza aldığını belirterek, "Daha sonra sesli ve görüntülü kayıtlarla özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle bunu bir kat arttırarak 4 yıla çıkardı. Yaklaşık 5-6 mağdurun olmasını da göz önünde bulundurarak, zincirleme suç diyerek bunu 6 yıla çıkardı. Tabii umut verici bir durum. Bu tür cinsel arzu ve isteklere dönük gizli çekim yapan kişi hakkında mahkeme 62. maddeyi uygulamadı. Toplumda kravat indirimi ya da takım elbise indirimi, iyi hal indirimi olarak anılan 62. maddeyi mahkeme burada uygulamaya gerek görmedi ve kişiye bu indirimi uygulamadan 6 yıl cezayı verdi" ifadelerini kullandı.