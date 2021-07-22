Soyunma odasında Fatih Terim fırtınası esti! PSV mağlubiyetinin bedelini herkese ödetecek

Galatasaray kariyerinin en ağır yenilgilerinden birini PSV Eindhoven karşısında yaşayan Fatih Terim soyunma odasında adeta esti gürledi.

Maçın ardından futbolcular ile bir toplantı yapan Fatih Terim, "Ben sizi tanıyamadım. Galatasaray kötü oynayabilir ama mücadele eder, mücadele etmeyi asla bırakmaz. Galatasaray mücadele takımıdır, Galatasaray pes etmez. Mücadele etmediniz. Herkese şans vermek istiyorum, herkesi görmek istiyorum ama bu maçın bir bedeli olacak ve bu bedeli herkes ödeyecek" dedi.

BU BİR KABUS OLMALI

Sarı-Kırmızılı takım, 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Almanya temsilcisi Schalke 04'ü 3-2 yenerek çeyrek finale yükseldiği müsabakanın ardından Avrupa kupalarında dış sahada çıktığı 23 karşılaşmada tek galibiyet alabildi.

Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Liginde çıktığ söz konusu maçlarda 18 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, 4 kez ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Bu müsabakalarda 14 kez fileleri havalandıran Sarı-Kırmızılılar kalesinde ise 57 gol gördü.

Galatasaray, bu süreçte deplasmandaki tek galibiyetini geçen sezon Avrupa Ligi elemelerinde Neftçi Bakü (3-1) karşısında yaşadı.