Soyunma Odasını Yıllarca Kaydetmişti: Doktora Şok!

ALMANYA'nın Thüringen eyaletinde kendisine ait diş muayenesinde kadın çalışanlarının soyunduğu odaya gizli kamera koyarak görüntüleri yıllarca kaydeden diş doktorunun muayene ruhsatı tabipler birliği tarafından iptal edildi.

ALMANYA'nın Thüringen eyaletinde kendisine ait diş muayenesinde kadın çalışanlarının soyunduğu odaya gizli kamera koyarak görüntüleri yıllarca kaydeden diş doktorunun muayene ruhsatı tabipler birliği tarafından iptal edildi. Diş doktoru kararı mahkemeye taşıdı. Federal Sosyal Mahkemesi de tabipler birliğinin verdiği kararı onadı ve doktorun muayene ruhsatını iptal etti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi :

Kasap Önünde Kemik Bekleyen Köpeğe, Parke Taşıyla Saldıran Kadın Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Erdoğan, Seçimler Sonrası İmamoğlu Hakkında İlk Kez Konuştu: Bunlar Topal Ördek

Ankara'da 11 İlçede Yeniden Oy Sayımı Yapılıyor

CHP'li Vekil, İstanbul'un 3 İlçesinde Yapılan İtirazlardan Çıkan Sonuçları Açıkladı