Son Dakika Haberleri: Soyunma Odasını Yıllarca Kaydetmişti: Doktora Şok!

Soyunma Odasını Yıllarca Kaydetmişti: Doktora Şok!

1 saat önce

ALMANYA'nın Thüringen eyaletinde kendisine ait diş muayenesinde kadın çalışanlarının soyunduğu odaya gizli kamera koyarak görüntüleri yıllarca kaydeden diş doktorunun muayene ruhsatı tabipler birliği tarafından iptal edildi.

Soyunma Odasını Yıllarca Kaydetmişti: Doktora Şok!, System.String[]
ALMANYA'nın Thüringen eyaletinde kendisine ait diş muayenesinde kadın çalışanlarının soyunduğu odaya gizli kamera koyarak görüntüleri yıllarca kaydeden diş doktorunun muayene ruhsatı tabipler birliği tarafından iptal edildi. Diş doktoru kararı mahkemeye taşıdı. Federal Sosyal Mahkemesi de tabipler birliğinin verdiği kararı onadı ve doktorun muayene ruhsatını iptal etti.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 06:04 

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