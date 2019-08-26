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Soyup soğana çevirdiler, ev sahibini bağlayıp terk ettiler

11 dakika önce

Soyup soğana çevirdiler, ev sahibini bağlayıp terk ettilerANKARA - Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık için girdikleri evde bulunan yaşlı adamın ellerini ve kollarını bağlayarak çelik kasa ve ev sahibine ait üç adet silahı alarak kaçan hırsızları kıskıvrak yakaladı.

Soyup soğana çevirdiler, ev sahibini bağlayıp terk ettiler

ANKARA - Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık için girdikleri evde bulunan yaşlı adamın ellerini ve kollarını bağlayarak çelik kasa ve ev sahibine ait üç adet silahı alarak kaçan hırsızları kıskıvrak yakaladı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık için girdikleri evde bulunan yaşlı adamın ellerini ve kollarını bağlayarak çelik kasa ve ev sahibine ait üç adet silahı alarak kaçan hırsızları kıskıvrak yakaladı. Geçtiğimiz günlerde, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde birden fazla kişi ile yağma yapan hırsızların yağma olayında müşteki Erdoğan E. isimli vatandaşın evde uyurken, sabah 7 sıralarında birden uyandığını ve evinde kar maskeli üç kişinin olduğunu gördüğünü ve uyanır uyanmaz kendisini darp etmeye başladıklarını, ayrıca ellerinin ve kollarının bağlanarak evin banyo kısmına konulduğunu sonrasında evde bulunan çelik kasa ve kendisine ait üç adet silahın alınarak kaçtıklarını bildirmesi üzerine, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, çok sayıda güvenlik kamerası ve olayla irtibatlı bir çok kişinin ifadesine başvurularak yapılan çalışmada, olaya karışmış oldukları tespit edilen ve olayın azmettiricisi konumunda bulunan ev sahibinin, evine damacana su veren Mehmet A. isimli kişi ve olayı gerçekleştiren Mustafa E., M.Ali P., Bilal V. A., isimli hırsızlar ile olaya karışan Zeki E., Bilge B., Bayram A., ve Osman T. isimli hırsızların olaydan elde ettikleri çelik kasa, çelik kasa içinden çıkan paralar ve ev sahibine ait silahlarla birlikte yakalandığı belirtildi.

Ayrıca, şüpheli Bayram A., Osman T., savcılıkta serbest bırakılırken, Bilge B'nin çıkarıldığı adli mercilerce Adli kontrol şartı ile serbest kaldığı, diğer şüpheliler Mustafa E., M.Ali P., Bilal V., ve Zeki. E'nin tutuklanarak ceza evine götürüldüğü bildirildi.

Emniyet Müdürlüğü, Ankara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 08:15 Kaynak: İHA
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