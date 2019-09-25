Son Dakika Haberleri: Soyuz MS-15 uzaya fırlatıldı
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Soyuz MS-15 uzaya fırlatıldı

54 dakika önce

NUR Soyuz MS-15 uzay aracı, Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssünden Uluslararası Uzay İstasyonuna (UUİ) fırlatıldı.

Soyuz MS-15 uzaya fırlatıldı, System.String[]

NUR Soyuz MS-15 uzay aracı, Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssünden Uluslararası Uzay İstasyonuna (UUİ) fırlatıldı.

Kapsülün fırlatılma anı, Rusya Federal Uzay Ajansının (ROSCOSMOS) internet sitesinden canlı yayınlandı.

Rus kozmonot Oleg Skripoçka, ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) astronotu Jessica Meir'in yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri'nden Hazzaa Ali Almansoori'yi götürecek MS-15 kapsülü, yerel saat ile 19.57'de Baykonur Uzay Üssünden fırlatıldı.

Bilimsel araştırmalar yapacak ekibin 6 saat sonra uzay istasyonuna ulaşması bekleniyor.

ROSCOSMOS'tan yapılan açıklamada, Baykonur üssünde Soyuz kapsülleri fırlatan Soyuz FG tipi roketlerin son kez fırlatıldığı belirtilerek, kapsülleri fırlatma alanının Soyuz 2 tipi roketler için modernize edileceği aktarıldı.

UUİ'de, Rus kozmonot Aleksandr Skvortsov, Amerikan astronot Andrew R. Morgan ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu İtalyan Luca Parmitano bulunuyor.

NASA, ROSCOSMOS, ESA, Kanada Uzay Ajansı CSA ve Japon Uzay Araştırma Ajansı JAXA'nın ortak işlettiği Uluslararası Uzay İstasyonu'nda uzay araştırmaları ve temel bilim deneyleri yürütülüyor.

Kazakistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 05:52 Kaynak: AA
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