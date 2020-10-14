Soyuz MS-17 uzaya fırlatıldı - Son Dakika

Soyuz MS-17 uzaya fırlatıldı

14.10.2020 11:33

Soyuz MS-17 uzay aracı Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatıldı.

Soyuz MS-17 uzay aracı Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatıldı.

Soyuz MS-17 uzay aracı, Rusya Federal Uzay Ajansı (ROSCOSMOS) ve Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından Kazakistan'da bulunan Baykonur Uzay Üssü'nden Türkiye saatiyle 08.45'te Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatıldı. Soyuz MS-17 kapsülü ile uzaya gönderilen Rus kozmonotlar Sergey Ryzhikov ve Sergey Kud-Sverchkov ile ABD'li kadın astronot Kate Rubins, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevlerine başlayacak. İstasyonda toplam 177 gün geçirecek olan astronot ve kozmonotlar ayrıca Rus tarafındaki Zvezda modülündeki hava kaçağı arızası üzerinde de çalışacak. Astronot ve kozmonotlar 4'ü yeni olmak üzere toplam 55 bilimsel deney gerçekleştirecek.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda hala görev yapan kozmonot Anatoly Ivanishin ve Ivan Wagner ile NASA astronotu Chris Cassidy'ın yanına 3 yeni astronot gönderilmesiyle istasyonda toplam astronot sayısı 6 oldu.

(İHA)

Soyuz MS-17 uzaya fırlatıldı
Soyuz MS-17 uzaya fırlatıldı
Soyuz MS-17 uzaya fırlatıldı
Soyuz MS-17 uzaya fırlatıldı

Uzay İstasyonu, Kas Hastalığı, Kazakistan, Uzay, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Soyuz MS-17 uzaya fırlatıldı - Son Dakika

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