Son Dakika Haberleri: Söz Bozulunca Aracılık Eden Aileye Kurşun Yağdırdı

Söz Bozulunca Aracılık Eden Aileye Kurşun Yağdırdı

59 dakika önce

Kahramanmaraş'ta kız isteme iddiasıyla çıkan kavgada, baba-oğul yaralandı.

Söz Bozulunca Aracılık Eden Aileye Kurşun Yağdırdı, System.String[]
Kahramanmaraş'ta kız isteme iddiasıyla çıkan kavgada, baba-oğul yaralandı.

Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet D. ile babası Mustafa D., kız istemeden sonra bozulan söz meselesini görüşmek üzere akrabaları Süleyman D.'nin evine geldi. Görüşme sırasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Ailesine bıçak çekildiği iddiasıyla av tüfeğine sarılan Süleyman D., Ahmet D. ile babası Mustafa D.'ye ateş etti. Vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralanan Ahmet D. ile babası Mustafa D., Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılırken Süleyman D. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 03:51 Kaynak: İHA

Dulkadiroğlu, Bahçelievler Mahallesi, Kahramanmaraş, 3. Sayfa
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