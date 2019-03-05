Son Dakika Haberleri: 'SÖZ'DE Romantizm Dorukta!

'SÖZ'DE Romantizm Dorukta!

1 saat önce

Yapımını TIMS&B Productions'un üstlendiği, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'SÖZ' 72. bölümüyle yine çok konuşulacak.

'SÖZ'DE Romantizm Dorukta!, System.String[]

Aşkını İlan Ediyor

Heyecan ve aksiyon dolu sahneleriyle pazartesi akşamlarına damgasını vuran 'SÖZ'ün 72. bölümünde, romantizm zirveye çıkıyor.

Kısa süre önce yayınlanan 72. bölüm fragmanı ekran başındakiler başta olmak üzere, dijital platformlarda ve sosyal medyada büyük ilgi gördü. 72. bölüm fragmanına kafasında bir çok soru işareti olmasına rağmen Derya'nın Yavuz'a olan aşkını ilan etmesi yaşadıkları romantik anlar damgasını vuruyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 09:29 Kaynak: Bültenler

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