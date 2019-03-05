'SÖZ'DE Romantizm Dorukta!
1 saat önce
Yapımını TIMS&B Productions'un üstlendiği, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'SÖZ' 72. bölümüyle yine çok konuşulacak.
Aşkını İlan Ediyor
Heyecan ve aksiyon dolu sahneleriyle pazartesi akşamlarına damgasını vuran 'SÖZ'ün 72. bölümünde, romantizm zirveye çıkıyor.
Kısa süre önce yayınlanan 72. bölüm fragmanı ekran başındakiler başta olmak üzere, dijital platformlarda ve sosyal medyada büyük ilgi gördü. 72. bölüm fragmanına kafasında bir çok soru işareti olmasına rağmen Derya'nın Yavuz'a olan aşkını ilan etmesi yaşadıkları romantik anlar damgasını vuruyor.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 09:29 Kaynak: Bültenler
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