Son Dakika Haberleri: 'SÖZ'den Sürpriz Albüm!
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'SÖZ'den Sürpriz Albüm!

30 dakika önce

Yapımını TIMS&B Productions'un üstlendiği, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'SÖZ' dizisi hayranlarına müjde.

'SÖZ'den Sürpriz Albüm!, System.String[]

Türkiye'nin en büyük prodüksiyonlu asker dizisi olarak ekran macerasını 84. bölümüyle noktalayan 'SÖZ'ün soundtrack albümü çıktı. Daha önce 'SÖZ' mobil oyunu ve 'SÖZ'ün Bittiği Yer' belgesellerine sevenleriyle buluşturan 'SÖZ'ün özel olarak hazırlanan soundtrack albümü dijital platformlardaki yerini aldı. Spotify, Fizy, Muud, Deezer, Amazon gibi dijital platformlarda yayınlanan 'SÖZ' soundtrack albümü 11 parçadan oluşuyor.

Soundtrack albümde 'SÖZ'ün unutulmaz müziklerine imza atan Atakan Ilgazdağ imzası taşıyan jenerik müzikleri başta olmak üzere başrol oyuncuları Tolga Sarıtaş, Burak Sevinç, Doğukan Polat, Eren Vurdem'ın yanı sıra Ceren Çağatay'ın seslendirdiği çok özel şarkılar yer alıyor.

Spotify, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 11:09 Kaynak: Bültenler
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