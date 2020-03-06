Son Dakika › Güncel › Söz konusu operasyon, Cumhuriyet tarihinin tek seferde en fazla kaçak akaryakıtın ele geçirildiği... - Son Dakika
Söz konusu operasyon, Cumhuriyet tarihinin tek seferde en fazla kaçak akaryakıtın ele geçirildiği...
6 saat önce
Söz konusu operasyon, Cumhuriyet tarihinin tek seferde en fazla kaçak akaryakıtın ele geçirildiği operasyon olarak kayıtlara geçti.
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 06:22 Kaynak: AA
Söz konusu operasyon, Cumhuriyet tarihinin tek seferde en fazla kaçak akaryakıtın ele geçirildiği operasyon olarak kayıtlara geçti.
Son Dakika Başkent'te lüks villaya fuhuş operasyonu! 15 kişi gözaltına alındı Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları HDP Mardin İl Başkanı Perihan Ağaoğlu tutuklandı Türkiye'den AB'nin mülteci çağrısına sert tepki: Önce verdiğiniz sözleri tutun