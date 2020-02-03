Söz, nişan ve nikahlarında özel tarihleri seçtiler - Son Dakika
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Söz, nişan ve nikahlarında özel tarihleri seçtiler

6 saat önce

KONYA'da yaşayan Şeyma ve Resul Ağmış çifti, rakamlarının aynı olması nedeniyle özel sayılan 02.02.2020 tarihinde, dünya evine girdi.

Söz, nişan ve nikahlarında özel tarihleri seçtiler, System.String[]

KONYA'da yaşayan Şeyma ve Resul Ağmış çifti, rakamlarının aynı olması nedeniyle özel sayılan 02.02.2020 tarihinde, dünya evine girdi. 7 yıldır birlikte olan çift, söz yüzüklerini 08.08.2018 tarihinde, nişan yüzüklerini ise 09.09.2019 tarihinde taktığını belirtti.

Beyşehir ilçesinde oturan 3 çift, gün, ay ve yıl rakamlarının aynı olması nedeniyle 02.02.2020 tarihinde dünya evine girdi. Çiftlerin nikahlarını da Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır kıydı. Nikahlanan çiftlerden Şeyma ve Resul Ağmış çiftinin ise söz ve nişan törenlerinde gün ay ve yıl rakamları aynı olan tarihleri seçmeleri dikkat çekti. 7 yıldır birlikte olduklarını belirten Şeyma Ağmış, "Evliliğe adım attık. Bizim için özel günler çok önemli. Çünkü 08.08.2018'de söz, 09.09.2019'da nişan ve 02.02.2020'de nikah merasimimiz gerçekleşti. Tabi bu günlere anlam katmak kolay değil. Söz, nişan ve nikah merasimimiz biraz zaman aldı. Çok mutluyuz, bugün dünya evine giren tüm çiftlere ömür boyu mutluluklar dileriz' diye konuştu.

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Beyşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 11:07 Kaynak: DHA
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