Son Dakika Haberleri: Söz'ün Son Kadını: Bedia Hanım" Belgeseli KKTC'de Gösterildi

Söz'ün Son Kadını: Bedia Hanım" Belgeseli KKTC'de Gösterildi

1 saat önce

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesince hazırlanan Kıbrıs'ın ilk Türk kadın gazetecisi Bedia Okan Göreli'nin hayatının ele alındığı "Söz'ün Son Kadını: Bedia Hanım" belgeseli, KKTC Başbakan Tufan Erhürman'ın katılımıyla Londra'da gösterildi.

Söz'ün Son Kadını: Bedia Hanım
Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesince hazırlanan Kıbrıs'ın ilk Türk kadın gazetecisi Bedia Okan Göreli'nin hayatının ele alındığı " Söz'ün Son Kadını: Bedia Hanım" belgeseli, KKTC Başbakan Tufan Erhürman'ın katılımıyla Londra'da gösterildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden verilen bilgiye göre, "Söz'ün Son Kadını: Bedia Hanım" belgeseli, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Londra Temsilciliğinin organizasyonu ile Yunus Emre Kültür Merkezi'nde gösterildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Tufan Erhürman'ın da katılım gösterdiği gecede, duygusal anlar yaşandı.

Gösterim sonrası düzenlenen panelde FIWAL ve Konsey Başkanı Aysın Yılmaz, Enfield Belediye Meclis Başkanı Nesil Çalışkan ve Başbakan Tufan Erhürman birer konuşma yaptı.

"Çok başarılı kadınlarımız var"

Kıbrıs'ta kadın olmanın zorluğundan ve çok başarılı kadınlar olduğundan söz eden Başbakan Erhürman, kız kardeşlik kavramının öneminden bahsederek, dayanışma ve iletişimle başarıların çok daha güçlü olacağını kaydetti. Başbakan Erhürman, belgeselde yer alan Kıbrıs'taki dedikodu olgusuna rağmen, o dönemde Bedia Okan gibi kadınların güçlü mücadelesinin bu dönemde de aynı mücadeleci ruhla devam ettiğini ifade ederek, toplumumuzda tüm zor koşullara rağmen çok başarılı kadınlar olduğunu vurguladı.

Belgesel kız kardeşlik olgusunu öne çıkarıyor

İngiltere'de yaşamını sürdüren Kıbrıslı Türk, Enfield Belediye Meclisi Başkanı Nesil Çalışkan ise belgeselin "kız kardeşlik" olgusunu öne çıkardığını ve bu ruhla kadınların dayanışma halinde birçok zorluğun üstesinden gelebileceğini belirtti. Çalışkan, kadınların kendi deneyiminden de yola çıkararak birbirine destek verdiği zaman dayanışma ruhuyla yükselebileceğini kaydetti.

KKTC Londra Temsilcisi Oya Tuncalı ise konuşmasında belgeselin büyük değer taşıdığını vurgulayarak, belgeselin yapımını üstlenen Yakın Doğu Üniversitesi ve Radyo TV ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fevzi Kasap'a emeklerinden dolayı teşekkür etti. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 12:21 Kaynak: İHA

Kıbrıs, Söz, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oyuncu Savaş Özdemir'in, İlk Albüm Çalışmasının Görüntüleri İnternete Sızdırıldı Kazada Yaralanan Çocuğuna Yetişmeye Çalışırken Bir Başka Kazada Öldü

Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan, Yaşamını Yitirdi Son Dakika! Bedelli Askerlikte Bugünkü Şartlarda Ücret 31 Bin Lira Olacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.3.2019 13:41:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Söz'ün Son Kadını: Bedia Hanım" Belgeseli KKTC'de Gösterildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]