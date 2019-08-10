Söz verdi, 9 günde çalışmayı tamamladı

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın bayramdan önce bitirme sözü verdiği Ergenekon Mahallesi Aziziye Caddesi'ni yapımına başladıktan 9 gün sonra tekrar vatandaşların kullanımına açtı.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın bayramdan önce bitirme sözü verdiği Ergenekon Mahallesi Aziziye Caddesi'ni yapımına başladıktan 9 gün sonra tekrar vatandaşların kullanımına açtı.



Ergenekon Mahallesi Aziziye Caddesi 9 günde bitirilerek tekrar vatandaşların kullanımına açıldı. Kötü durumda olan ve yenilenmesi gereken Aziziye Caddesi'nde 9 gün önce çalışmalara başlayan Turgutlu Belediye Fen İşleri ekipleri öncelikle yol kaldırma işlemini gerçekleştirdi. Ardından zemin düzeltme ve 2 bin 700 metrekare parke taşı döşeme çalışmaları gerçekleştirdi. Cuma günü Belediye Temizlik İşleri ekipleri tarafından temizlenen yol araç ve yaya trafiğine açıldı. Bayramdan önce yolu bitirme sözü verdiklerini belirten Başkan Akın, "Söz verdiğimiz gibi Aziziye Caddesindeki çalışmaları bitirdik ve bayram öncesi yolumuzu tekrar kullanıma açtık. Göreve geldiğimiz günden bu yana bozuk yollar ile ilgili ekiplerimiz kapsamlı bir çalışma yapıyor. Kötü durumda olan yollarımızı kısa sürede yenileyerek ya da tamiratlarını yaparak tekrar vatandaşlarımızın kullanımına açıyoruz. Turgutlu'da bir tane bile bozuk yol bırakmayana kadar çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi. - MANİSA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Ekrem İmamoğlu'ndan gizli olduğu söylenen Selçuk Bayraktar ziyaretiyle ilgili açıklama

İBB paylaştı! Trafik yoğunluğu yüzde 8'e düştü

TRT, Kaz Dağları için konuşan çocuğu böyle susturdu

TEM Otoyolunda zincirleme trafik kazası: 6 yaralı