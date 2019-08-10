Son Dakika Haberleri: Söz verdi, 9 günde çalışmayı tamamladı
Son Dakika Güncel Haber

Söz verdi, 9 günde çalışmayı tamamladı

8 dakika önce

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın bayramdan önce bitirme sözü verdiği Ergenekon Mahallesi Aziziye Caddesi'ni yapımına başladıktan 9 gün sonra tekrar vatandaşların kullanımına açtı.

Söz verdi, 9 günde çalışmayı tamamladı, System.String[]
Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın bayramdan önce bitirme sözü verdiği Ergenekon Mahallesi Aziziye Caddesi'ni yapımına başladıktan 9 gün sonra tekrar vatandaşların kullanımına açtı.

Ergenekon Mahallesi Aziziye Caddesi 9 günde bitirilerek tekrar vatandaşların kullanımına açıldı. Kötü durumda olan ve yenilenmesi gereken Aziziye Caddesi'nde 9 gün önce çalışmalara başlayan Turgutlu Belediye Fen İşleri ekipleri öncelikle yol kaldırma işlemini gerçekleştirdi. Ardından zemin düzeltme ve 2 bin 700 metrekare parke taşı döşeme çalışmaları gerçekleştirdi. Cuma günü Belediye Temizlik İşleri ekipleri tarafından temizlenen yol araç ve yaya trafiğine açıldı. Bayramdan önce yolu bitirme sözü verdiklerini belirten Başkan Akın, "Söz verdiğimiz gibi Aziziye Caddesindeki çalışmaları bitirdik ve bayram öncesi yolumuzu tekrar kullanıma açtık. Göreve geldiğimiz günden bu yana bozuk yollar ile ilgili ekiplerimiz kapsamlı bir çalışma yapıyor. Kötü durumda olan yollarımızı kısa sürede yenileyerek ya da tamiratlarını yaparak tekrar vatandaşlarımızın kullanımına açıyoruz. Turgutlu'da bir tane bile bozuk yol bırakmayana kadar çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi. - MANİSA
Ergenekon Mahallesi, Selçuk Çetin, Turgutlu, Aziziye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 10:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekrem İmamoğlu'ndan gizli olduğu söylenen Selçuk Bayraktar ziyaretiyle ilgili açıklama
İBB paylaştı! Trafik yoğunluğu yüzde 8'e düştü TRT, Kaz Dağları için konuşan çocuğu böyle susturdu TEM Otoyolunda zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.8.2019 10:21:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Söz verdi, 9 günde çalışmayı tamamladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]