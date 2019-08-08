Son Dakika Haberleri: "Söz verdiğimiz bütün projeleri gerçekleştiriyoruz"
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"Söz verdiğimiz bütün projeleri gerçekleştiriyoruz"

1 saat önce

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, "Biz önümüze bakıyoruz.

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, "Biz önümüze bakıyoruz. Biz gelmeden önce söz verdiğimiz bütün projeleri gerçekleştiriyoruz. Bütün ekiplerimizle gece gündüz çalışıyoruz." dedi.
Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen proje tanıtım toplantısında, 2019 yılında çalışmalarına başlanacak projelerinin tanıtımı yapıldı.
Başkan Sarı, seçim döneminde verdikleri sözleri bir bir yerine getirdiklerini anlatarak, şunları kaydetti:
"Burada halkımıza söz verdiğimiz, altyapısı oluşturulan ve yakın zamanda çalışmalarına başlanacak projelerin tanıtımı için toplanmış bulunuyoruz. Bizim irademiz kanunsuz ve hukuksuz hiç bir fiili amaçları gerçekleştiremeyecektir. Biz önümüze bakıyoruz. Biz gelmeden önce söz verdiğimiz bütün projeleri gerçekleştiriyoruz. Bütün ekiplerimizle gece gündüz çalışıyoruz."

Daha sonra Fen İşleri Müdürü Ali Özel tarafından teleferik projesi, nostaljik tramvay projesi ve Akdağ içme suyu iyileştirilmesi projesi gibi 25 projenin sunumu yapıldı
.
Mehmet Sarı, Amasya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 04:23 Kaynak: AA
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