Amasya
Belediye Başkanı Mehmet Sarı
, "Söz verdiğimiz gibi işsizliğe paydos, işsizliğe son demek için önemli adımlar atmaya başladık, belediye bünyesinde 114 vatandaşımız işe başladı, kuruluşuna öncülük edeceğimiz tekstil fabrikasında ise 350 kişi çalışacak" dedi.
Sarı, Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, belediye hizmetlerinde eksiklik oluşmaması için Amasya sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlardan oluşan toplu personel alımı
gerçekleştirdiklerini söyledi.
Belediye bünyesinde çalışacak 114 personelle sözleşme imzaladıklarını belirten Sarı,verdiği sözleri bir bir tutmaya başladığını ifade ederek şunları kaydetti:
"Söz verdiğimiz gibi işsizliğe paydos, işsizliğe son demek için önemli adımlar atmaya başladık, belediye bünyesinde 114 vatandaşımız işe başladı, kuruluşuna öncülük edeceğimiz tekstil fabrikasında ise 350 kişi çalışacak. Bunun dışında Eylül
ayının 1'i itibarıyla yine personel alımı yapacağız. Bunun yanı sıra şehrimize Türkiye
'nin tanınmış firmalarından bir tanesi geldi. Yerini tutuk, 350 civarında kişi çalışacak. Bu kişileri de inşallah kendilerine biz temin edeceğiz. Şu anda fabrikanın iç düzenleriyle ilgileniyorlar. Türkiye'nin tanınmış firmalarından, her çocuğun ve her gencin adını bir anda zikredeceği bir firma sağ olsun şehrimize yatırım yapıyor. Bu anlamda Amasya halkımıza verdiğimiz sözlerden biri olan 'işsizliğe paydos, işsizliğe son' diye taahhüt ettiğimiz sözlerden birinin icrasına daha başlamış oluyoruz."
Belediye bünyesine yeni araç alımları yaptıklarını da anlatan Sarı, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ayrıca sizin aracılığınızla söylemek istiyorum, şehrimizde yeni aldığımız 8 yeni çöp kamyonu, 2 çöp taksi ile bayramda ara sokaklarda girilmedik nokta, temizlenmeyen yer kalmayacak. Ayrıca 3 yol süpürücü, 2 ufak yol süpürücü, 1 arazöz, 2 damperli kamyon ve 1 kazıyıcı ve yükleyici aracı belediyemize kazandırdık."