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'Söz Vermiştin' 1 haftada vizyondan kalktı
6 saat önce
1 haftada 7 bin 906 kişi tarafından izlenen film, seyirciden ilgi görmediği gerekçesiyle gösterimden kaldırıldı.
1 haftada 7 bin 906 kişi tarafından izlenen film, seyirciden ilgi görmediği gerekçesiyle gösterimden kaldırıldı. Filmin resmi Facebook hesabında konuyla ilgili şu açıklama yapıldı: "Söz Vermiştin'in Türkiye sinemalarındaki gösterimi birinci haftanın sonunda sonlanmış bulunuyor. İzlenmeye değer bulduğumuz filmimizi, elimizden geldiğince seyirciyle buluşturmak için çaba gösterdik. Koşullar ancak bu kadarına müsaade etti."
Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 03:41
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