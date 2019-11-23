Son Dakika Haberleri: 'Söz Vermiştin' 1 haftada vizyondan kalktı
Son Dakika Magazin 'Söz Vermiştin' 1 haftada vizyondan kalktı - Son Dakika Magazin

'Söz Vermiştin' 1 haftada vizyondan kalktı

6 saat önce

1 haftada 7 bin 906 kişi tarafından izlenen film, seyirciden ilgi görmediği gerekçesiyle gösterimden kaldırıldı.

'Söz Vermiştin' 1 haftada vizyondan kalktı, System.String[]

1 haftada 7 bin 906 kişi tarafından izlenen film, seyirciden ilgi görmediği gerekçesiyle gösterimden kaldırıldı. Filmin resmi Facebook hesabında konuyla ilgili şu açıklama yapıldı: "Söz Vermiştin'in Türkiye sinemalarındaki gösterimi birinci haftanın sonunda sonlanmış bulunuyor. İzlenmeye değer bulduğumuz filmimizi, elimizden geldiğince seyirciyle buluşturmak için çaba gösterdik. Koşullar ancak bu kadarına müsaade etti."

Facebook, Türkiye, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 03:41 
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