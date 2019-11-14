Söz Vermiştin
6 saat önce
Söz Vermiştin, açtığı sosyal medya hesabı vesilesiyle okul döneminden arkadaşı Lilyan ile hayatı yeniden kesişen müzik yapımcısı Nesim ile Lilyan'ın aşk hikayesini anlatıyor.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 10:00 Kaynak: AA
Söz Vermiştin, açtığı sosyal medya hesabı vesilesiyle okul döneminden arkadaşı Lilyan ile hayatı yeniden kesişen müzik yapımcısı Nesim ile Lilyan'ın aşk hikayesini anlatıyor.
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