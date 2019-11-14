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Söz Vermiştin

6 saat önce

Söz Vermiştin, açtığı sosyal medya hesabı vesilesiyle okul döneminden arkadaşı Lilyan ile hayatı yeniden kesişen müzik yapımcısı Nesim ile Lilyan'ın aşk hikayesini anlatıyor.

Söz Vermiştin, açtığı sosyal medya hesabı vesilesiyle okul döneminden arkadaşı Lilyan ile hayatı yeniden kesişen müzik yapımcısı Nesim ile Lilyan'ın aşk hikayesini anlatıyor.

Söz Vermiştin

Love Story, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 10:00 Kaynak: AA
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