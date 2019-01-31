'SÖZ' Yeni Fragmanıyla Sosyal Medyayı Salladı!!!

3 milyondan fazla izlendi

Heyecan ve aksiyon dolu sahnelerinin yanı sıra hikayesiyle pazartesi akşamlarına damgasını vuran 'SÖZ' dizisinin 68. bölüm fragmanı ekran başındakiler başta olmak üzere, dijital platformlarda ve sosyal medyada büyük ilgi gördü. Ülkesi için gözünü kırpmadan düşmanlarla savaşını sürdüren Yavuz'un, savcı Derya ve Erdem Komutan'ın hayatlarını kurtarma çabasının gösterildiği 68. bölüm fragmanı 24 saat sürede, Youtube'de 1 milyonun üzerinde izlenirken, instagram'da ise 2 milyonun üzerinde görüntülenme sayısına ulaştı.

Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın yaptığı, senaryosunu Ethem Özışık'ın kaleme aldığı 'SÖZ' 68. bölümüyle4 Şubat Pazartesi akşamı Star TV'de…