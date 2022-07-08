Sözcü: ABD'li Senatörlerin "Taiwan'ın Bağımsızlığı"Na Yönelik Eylemlere Göz Yumması ve Desteklemesi Son Derece Tehlikeli - Son Dakika
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Sözcü: ABD'li Senatörlerin "Taiwan'ın Bağımsızlığı"Na Yönelik Eylemlere Göz Yumması ve Desteklemesi Son Derece Tehlikeli

08.07.2022 21:30
Sözcü: ABD'li Senatörlerin "Taiwan'ın Bağımsızlığı"Na Yönelik Eylemlere Göz Yumması ve Desteklemesi Son Derece Tehlikeli

BEİJİNG, 8 Temmuz (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Zhu Fenglian, Cuma günü yaptığı açıklamada, ABD'li bazı senatörlerin Çin'in içişlerine müdahale eden ve "Taiwan'ın bağımsızlığı"na yönelik ayrılıkçı faaliyetlere göz yuman ve destek veren hatalı söz ve eylemlerinin...

BEİJİNG, 8 Temmuz (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Zhu Fenglian, Cuma günü yaptığı açıklamada, ABD'li bazı senatörlerin Çin'in içişlerine müdahale eden ve "Taiwan'ın bağımsızlığı"na yönelik ayrılıkçı faaliyetlere göz yuman ve destek veren hatalı söz ve eylemlerinin son derece tehlikeli olduğunu belirtti. Zhu, "Dünyada sadece bir Çin var ve Taiwan da Çin'in bir parçası" dedi. Sözcü, "Taiwan'daki Demokratik İlerleme Partisi yetkililerinin, bağımsızlık arayışına girmelerine yardımcı olmak için dış güçleri devreye sokmaya yönelik kışkırtıcı girişimleri başarısızlığa mahkum olacaktır" diye konuştu. Zhu açıklamayı, bir ABD senatörünün Taiwan'a yaptığı son ziyarete ilişkin soru üzerine yaptı.

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Sözcü: ABD'li Senatörlerin 'Taiwan'ın Bağımsızlığı'Na Yönelik Eylemlere Göz Yumması ve Desteklemesi Son Derece Tehlikeli Sözcü: ABD'li Senatörlerin 'Taiwan'ın Bağımsızlığı'Na Yönelik Eylemlere Göz Yumması ve Desteklemesi Son Derece Tehlikeli Video: Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: ABD'de Azınlıklara Yönelik Polis Şiddeti Alışılmadık Bir Durum Değil Video: Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: ABD'de Azınlıklara Yönelik Polis Şiddeti Alışılmadık Bir Durum Değil
Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Sözcü: ABD'li Senatörlerin 'Taiwan'ın Bağımsızlığı'Na Yönelik Eylemlere Göz Yumması ve Desteklemesi Son Derece Tehlikeli - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sözcü: ABD'li Senatörlerin "Taiwan'ın Bağımsızlığı"Na Yönelik Eylemlere Göz Yumması ve Desteklemesi Son Derece Tehlikeli - Son Dakika
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