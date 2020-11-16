Sözcü Aksoy: AB, Kıbrıs Türk halkının varlığını dikkate almalı - Son Dakika

Sözcü Aksoy: AB, Kıbrıs Türk halkının varlığını dikkate almalı

16.11.2020 10:45
Sözcü Aksoy: AB, Kıbrıs Türk halkının varlığını dikkate almalı, System.String[]

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "AB, Kıbrıs meselesinin çözümüne katkıda bulunmak istiyorsa, öncelikle Kıbrıs Türk halkının varlığını ve iradesini dikkate almalı ve 2004 yılında verdiği taahhütleri yerine getirmelidir" dedi.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "AB, Kıbrıs meselesinin çözümüne katkıda bulunmak istiyorsa, öncelikle Kıbrıs Türk halkının varlığını ve iradesini dikkate almalı ve 2004 yılında verdiği taahhütleri yerine getirmelidir" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, AB Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell'ın Kıbrıs meselesine ilişkin açıklaması hakkındaki soruya yazılı cevap verdi. Aksoy, AB Yüksek Temsilcisi Borrell'ın 15 Kasım'daki açıklamasında, Kapalı Maraş ve Kıbrıs meselesinin çözümü konusunda dile getirdiği görüşlerinin, AB'nin Ada'daki gerçeklerden ne kadar kopuk olduğunu yeniden gözler önüne serdiğini ve KKTC halkının sandığa yansıyan hür iradesinin görmezden gelindiğini ortaya koyduğunu belirtti.

'AB'NİN ÇÖZÜME KATKIDA BULUNMASI BEKLENEMEZ'Kıbrıs meselesinin taraflarının belli olduğunu belirten Aksoy, "Adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm ancak Ada'nın ortak sahibi iki halkın iradesi esas alındığı takdirde mümkündür. Kıbrıs Türklerinin varlığını ve haklarını yok saymayı alışkanlık hale getiren AB şimdi de Kıbrıs Türk halkının çözüm iradesini reddetme cüretini göstermektedir. Kıbrıs Türk halkına hiçbir açıklamasında atıfta bulunmayan, 2004 yılında BM çözüm planını reddeden Güney Kıbrıs Rum Yönetimini üyelikle ödüllendiren, Kıbrıs Türklerine verdiği sözlerin hiçbirisini yerine getirmeyen AB'nin çözüme katkıda bulunması beklenemez. Öte yandan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kapalı Maraş konusunda aldığı ve Türkiye'nin tam destek verdiği karar, Sayın Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi yeni mağduriyetler yaratılmasına değil, mevcut mağduriyetlerin giderilmesine matuftur" dedi.'AB DAHİL HERKESİN SAYGI GÖSTERMESİ GEREKİR'Sözcü Aksoy, BM Güvenlik Konseyi kararlarının, mülkiyet haklarının üzerinde olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Aynı şekilde, BM Güvenlik Konseyi kararları halkların iradelerinin de üstünde değildir. Kıbrıs Türk halkının iradesi son seçimlerde iki devletli çözüm modelinin müzakere edilmesi yönünde oluşmuştur. Bu iradeye AB dahil herkesin saygı göstermesi gerekir. Kıbrıs'ta iki toplumlu, iki kesimli federal çözüm modeli 50 yılı aşkın süredir denenmiş, Rum tarafının Kıbrıs Türk halkını eşit ortak olarak görmemesi, gücü ve refahı paylaşmak istememesi nedeniyle bir sonuç vermemiştir. AB, Kıbrıs meselesinin çözümüne katkıda bulunmak istiyorsa, öncelikle Kıbrıs Türk halkının varlığını ve iradesini dikkate almalı ve 2004 yılında verdiği taahhütleri yerine getirmelidir."

ANKARA, -


Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği, Kıbrıs, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sözcü Aksoy: AB, Kıbrıs Türk halkının varlığını dikkate almalı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Halk TV sunucusu Gürkan Hacır'dan Netflix'in 'Bir Başkadır' dizisine tepki: Saçmalıktır, önyargıdır Slovenya ağlarını sarsan Vedat Muriqi, bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı Son Dakika! Meral Akşener canlı yayında duyurdu: Kanal İstanbul'a karşı çıktığı için İmamoğlu'na soruşturma açıldı Belediye Başkanı acı gerçeği şehir hoparlöründen duyurdu: Hastaneler doldu, yoğun bakımlar yetmiyor Döviz kurundaki sert düşüş ikinci el otomobil piyasasındaki canlılığı yavaşlattı Dükkanına giren hırsızları sopayla kovaladı, o anlar kameraya yansıdı Cumhurbaşkanı Danışmanı iddiayı doğruladı! Formula 1 kutlamalarında şampanya kullanılmadı Serenay Sarıkaya, Kerem Bürsin ile barıştıkları iddialarına cevap verdi
Mahkeme, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetiminin idari ibrasızlığını ortadan kaldırdı Mahkeme, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetiminin idari ibrasızlığını ortadan kaldırdı         
10:25
Berat Albayrak'ın babasından dikkat çeken çıkış: Liderin önüne çıkan çukur varsa doldurmak lazım Berat Albayrak'ın babasından dikkat çeken çıkış: Liderin önüne çıkan çukur varsa doldurmak lazım         
10:20
Dağlık Karabağ'dan dumanlar yükseliyor! Kenti boşaltmak için ek süre isteyen Ermeniler, yakıp yıkmaya devam ediyor Dağlık Karabağ'dan dumanlar yükseliyor! Kenti boşaltmak için ek süre isteyen Ermeniler, yakıp yıkmaya devam ediyor         
09:58
Ünlü astrolog Aysun Koç'un yorumları ile 16-22 Kasım tarihleri arasında burcunuzu neler bekliyor? Ünlü astrolog Aysun Koç'un yorumları ile 16-22 Kasım tarihleri arasında burcunuzu neler bekliyor?         
09:51
İYİ Parti'den ihraç edilmesi beklenen Ümit Özdağ'ın yeni parti kuracağı iddia edildi İYİ Parti'den ihraç edilmesi beklenen Ümit Özdağ'ın yeni parti kuracağı iddia edildi         
09:35
Minibüs şoförlerinin '3 dakika erken geldin' kavgası kanlı bitti Minibüs şoförlerinin '3 dakika erken geldin' kavgası kanlı bitti         
09:20
"Ekmek yoksa pasta yesinler" sözüyle hafızalara kazınan Kraliçe Marie Antoinette'in ayakkabısı rekor fiyata satıldı         
09:18
Sapık doktor hipnotize ederek dilini kulağına soktuğu kadın öğrencisini taciz etti Sapık doktor hipnotize ederek dilini kulağına soktuğu kadın öğrencisini taciz etti         
09:05
Kar, sis, sağanak! Meteoroloji 3 bölgeyi tek tek uyardı Kar, sis, sağanak! Meteoroloji 3 bölgeyi tek tek uyardı         
07:50
Favori olarak gösterilen yarışmacı, MasterChef Türkiye'ye veda etti Favori olarak gösterilen yarışmacı, MasterChef Türkiye'ye veda etti         
07:10
Putin'den Karabağ anlaşmasını okumasını öneren yardımcısına yanıt: Neden okumalıyım ki? Zaten ben yazdım Putin'den Karabağ anlaşmasını okumasını öneren yardımcısına yanıt: Neden okumalıyım ki? Zaten ben yazdım         
00:27
Ünlü Rus model, morga girip koronavirüsten ölenlerin görüntülerini paylaştı Ünlü Rus model, morga girip koronavirüsten ölenlerin görüntülerini paylaştı         
00:23
Boran Kuzum ve Miray Daner'in Saygı dizisindeki küvet sahnesi gündeme bomba gibi düştü Boran Kuzum ve Miray Daner'in Saygı dizisindeki küvet sahnesi gündeme bomba gibi düştü         
22:38
Koku kaybı, ateş ve öksürüğe göre daha ciddi bir koronavirüs belirtisi Koku kaybı, ateş ve öksürüğe göre daha ciddi bir koronavirüs belirtisi         
22:11
İzzet Yıldızhan'ın İzmir depreminde hasar gören ofisinin bulunduğu bina için yıkım kararı çıktı İzzet Yıldızhan'ın İzmir depreminde hasar gören ofisinin bulunduğu bina için yıkım kararı çıktı         
17:05
Çocukların çekiçli cinayetinin altından bilgisayar oyunu kavgası çıktı Çocukların çekiçli cinayetinin altından bilgisayar oyunu kavgası çıktı         
16:20
Çirkin manipülasyon! İHA ve SİHA'ları görmezden gelip Türk ordusunun başarısını geri plana attılar Çirkin manipülasyon! İHA ve SİHA'ları görmezden gelip Türk ordusunun başarısını geri plana attılar         
13:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2020 10:49:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sözcü Aksoy: AB, Kıbrıs Türk halkının varlığını dikkate almalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei