Sözcü Aksoy'dan, AB Dışişleri Bakanlarına 'Doğu Akdeniz' tepkisi - Son Dakika

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanlarının Doğu Akdeniz'le ilgili ortak açıklamasına tepki göstererek, "Bu anlayışın, bölgesel barış ve istikrara katkı yapma şansı bulunmamaktadır" dedi.

Bakanlık Sözcüsü Aksoy, AB Dışişleri Bakanlarının Doğu Akdeniz'deki duruma ilişkin yaptığı ortak bildiri hakkında açıklamada bulundu. Söz konusu açıklamanın, kendini tekrar eden ve hiçbir amaca hizmet etmeyen kısır bir söylemin son örneği olduğunu kaydeden Aksoy, " Türkiye'nin iyi niyetli girişimlerine karşı kayıtsız kalan ve Yunanistan'la Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin haksız ve hukuksuz iddiaları tarafından rehin alınan bu anlayışın, bölgesel barış ve istikrara katkı yapma şansı bulunmamaktadır. Avrupa Birliği'nin koronavirüsle mücadelede gösteremediği dayanışmayı, söz konusu Rum kesimi olduğunda koşulsuz şartsız göstermesi ise manidardır" ifadelerini kulandı. Aksoy ayrıca, AB'nin dayanışma kisvesi altında körü körüne Yunanistan ve Rum kesiminin sözcülüğüne soyunmak yerine, sağduyuyla davranmak, uluslararası hukuk ile Türkiye ve KKTC'nin meşru hak ve menfaatlerini dikkate alması gerektiğini vurguladı ve Türkiye'nin her zaman olduğu gibi, adilane diyaloğa açık olduğunu ifade etti.