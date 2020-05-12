Sözcü Aksoy'dan Doğu Akdeniz konusunda ortak bildiri yayınlayan 6 ülkeye tepki - Son Dakika

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Doğu Akdeniz konusunda ortak bildiri yayınlayan 6 ülkenin ortak bildirisine ilişkin, "Takip ettikleri politikalarla bölgesel kaos ve istikrarsızlık peşinde koşan, halkların demokrasi ümitlerini darbeci diktatörlerin fütursuz saldırganlığına kurban etmekte beis görmeyen, ancak hesapları Türkiye tarafından bozulduğunda hezeyana kapılan bir grup ülkenin iki yüzlüğünün ibretlik bir örneğidir" dedi.

Bakanlık Sözcüsü Hami Aksoy, Mısır, Yunanistan, GKRY, Fransa ve BAE Dışişleri Bakanlarının bugün Doğu Akdeniz ve Libya konusunda yayınladıkları ortak bildiriye ilişkin yazılı açıklama yaptı.

'TÜRKİYE'NİN ULUSLARARASI HUKUK TEMELİNDE ATTIĞI ADIMLARIN HAKSIZ VE HUKUKSUZ GEREKÇELERLE ÇARPITILMASI ASLA KABUL EDİLEMEZ'

Sözcü Aksoy, açıklamasında, "Mısır, Yunanistan, GKRY, Fransa ve BAE Dışişleri Bakanlarının bugün Doğu Akdeniz ve Libya konusunda yayınladıkları ortak bildiri, takip ettikleri politikalarla bölgesel kaos ve istikrarsızlık peşinde koşan, halkların demokrasi ümitlerini darbeci diktatörlerin fütursuz saldırganlığına kurban etmekte beis görmeyen, ancak hesapları Türkiye tarafından bozulduğunda hezeyana kapılan bir grup ülkenin iki yüzlüğünün ibretlik bir örneğidir. Yunanistan ve GKRY'nin Doğu Akdeniz konusunda ülkemizle ve KKTC ile diyaloğa girmek yerine, konuyla ilgisiz bölge dışı aktörlerden medet ummaları, ancak mandacı ve sömürgeci bir mantığın eseri olabilir. Türkiye'nin uluslararası hukuk temelinde meşru menfaatlerini korumak amacıyla attığı adımların haksız ve hukuksuz gerekçelerle çarpıtılması asla kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

'DOĞU AKDENİZ'LE ALAKASI OLMAYAN BAE'Yİ DİĞER ÜLKELERLE BİR ARAYA GETİREN, TÜRKİYE DÜŞMANLIĞIDIR'

Aksoy, açıklamasında şunları kaydetti:

"Aynı durum keza Mısır için de geçerlidir. Bu ülke yöneticileri kendi halkının menfaatlerini ve haklarını korumak yerine, bunlardan çoktan feragat etmeyi tercih etmiş gözükmektedir. Doğu Akdeniz'le hiçbir alakası olmayan BAE'ni ise diğer ülkelerle bir araya getiren, Türkiye düşmanlığından başka bir şey değildir. Bu ülkenin hem bize, hem Libya'ya karşı sabıkası bellidir. Barış Pınarı Harekatımızla Suriye'de bir terör devletçiği kurma emellerine ağır bir darbe vurduğumuz Fransa'nın ise, bu ruh hali içinde Türkiye'ye karşı oluşturulan şer ittifakının hamiliğine soyunduğu anlaşılmaktadır. Tüm bu ülkeleri aklıselime, uluslararası hukuka ve teamüllere uygun hareket etmeye davet ediyoruz. Bölgemizde barış ve istikar şer ittifakları ile değil, ancak samimi ve gerçek bir diyalog ve işbirliği ile tesis edilebilir."

Haber: ANKARA, -