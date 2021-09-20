Sözcü Aksoy'dan, 'Kırım' açıklaması - Son Dakika

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Kırım'da gerçekleştirilen Rusya Federasyonu Devlet Duması seçimlerinin Türkiye açısından hukuki bir geçerliliğinin olmadığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, 17- 19 Eylül 2021'de Kırım'da gerçekleştirilen seçimlere ilişkin açıklamada bulundu. Türkiye'nin Kırım'ın Rusya tarafından 'hukuka aykırı' ilhakını tanımadığını anımsatan Bilgiç, şu değerlendirmede bulundu: "Türkiye, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne olan desteğini sürdürmekte ve Kırım'ın hukuka aykırı ilhakını tanımamaktadır. Bu çerçevede, 17-19 Eylül 2021 tarihlerinde Kırım'da da düzenlenen Rusya Federasyonu Devlet Duması seçimlerinin Kırım itibariyle sonuçlarının Türkiye açısından hukuki bir geçerliliği bulunmamaktadır."