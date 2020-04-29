Sözcü Aksoy'dan, Mısırlı mevkidaşına tepki - Son Dakika

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün ülkemizin Libya'da aşırılık yanlısı teröristleri desteklediği yönündeki ithamı, bu ülkenin Libya'da çevirdiği dolapları örtbas etme gayretinin açık ve net ifadesidir" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün Türkiye'yi hedef alan açıklamasına ilişkin yöneltilen soruya yazılı cevap verdi. Aksoy, "Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün ülkemizin Libya'da aşırılık yanlısı teröristleri desteklediği yönündeki ithamı, bu ülkenin Libya'da çevirdiği dolapları örtbas etme gayretinin açık ve net ifadesidir" dedi.

'VERDİĞİ DESTEĞİ DERHAL KESMELİ'

Aksoy, Mısır yönetiminin Libya'da askeri diktatörlük oluşturmayı hedefleyen Halife Hafter'i desteklemesinin şaşırtıcı olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bir yandan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2259 sayılı kararıyla onaylanmış bulunan Libya Siyasi Anlaşması'nı reddetmek suretiyle uluslararası meşruiyeti tanımayacağını alenen beyan eden bu savaş ağasına destek verirken, bir yandan da Libya'da siyasi çözüm sürecine bağlılık iddia etmek ise yaman bir çelişkidir. Mısır yönetimi, Libya'da siyasi çözümü gerçekten teşvik etmek istiyor ve Libya halkının esenliğini önemsiyorsa, Hafter'in darbe teşebbüslerine verdiği desteği derhal kesmelidir."