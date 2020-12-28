Sözcü Aksoy: Ermenistan'ın saldırıları, ateşkes rejiminin ihlalidir - Son Dakika

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Ermeni unsurların Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'ne karşı gerçekleştirdikleri saldırılar, Üçlü Bildiri ile tesis edilen ateşkes rejiminin açık ihlalidir" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Azerbaycan'ın Hocavend Rayonu'nda silah bırakmayan Ermeni grupların Azerbaycan ordusuna yönelik saldırıları hakkında değerlendirmede bulundu. Aksoy, Yukarı Karabağ'da silah bırakmayı ve geri çekilmeyi reddeden Ermeni unsurların Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'ne karşı gerçekleştirdikleri saldırıların 9 Kasım tarihli Üçlü Bildiri ile tesis edilen ateşkes rejiminin açık ihlali olduğunu belirterek, "Daha önce 26 Kasım, 8 ve 11 Aralık tarihlerinde, son olarak da 27 Aralık günü yaşanan Ermeni silahlı unsurların saldırıları sonucunda askeri ve sivil kayıp ve yaralanmalar meydana gelmiştir. Üçlü Bildiri'nin imzacısı olarak tüm silahlı Ermeni unsurların çekilmesinin ve ateşkes rejimine uyulmasının asli sorumluluğu Ermenistan'dadır. Azerbaycan tarafı, Ermeni silahlı unsurlarının söz konusu provokasyonlarına karşı meşru müdafaa hakkını kullanarak gerekli yanıtı vermiştir" ifadelerini kullandı.Bölgede tesis edilmeye çalışılan kalıcı barışın paydaşı olabilmesi için Ermenistan'ın sahadaki gerçekleri kabullenmesi ve Üçlü Bildiri'yle üstlendiği taahhütleri yerine getirmesi gerektini vurgulayan Aksoy, "Bu vesileyle saldırılarda hayatını kaybeden Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, tüm Azerbaycan halkına başsağlığı diliyoruz" açıklamasında bulundu.