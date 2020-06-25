Sözcü Aksoy: EUROPOL'un tespitleri, tezlerimizin haklılığını ortaya koydu - Son Dakika

Sözcü Aksoy: EUROPOL'un tespitleri, tezlerimizin haklılığını ortaya koydu

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "EUROPOL'un tespitleri, terörizmle mücadele bağlamında Avrupalı muhataplarımız nezdinde gündeme getirdiğimiz verilerle örtüşmekte, bu konudaki tezlerimizin haklılığını açıkça ortaya koymaktadır" dedi.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "EUROPOL'un tespitleri, terörizmle mücadele bağlamında Avrupalı muhataplarımız nezdinde gündeme getirdiğimiz verilerle örtüşmekte, bu konudaki tezlerimizin haklılığını açıkça ortaya koymaktadır" dedi.

Bakanlık Sözcüsü Aksoy, EUROPOL tarafından yayımlanan 'AB Terörizm Durumu ve Trendi 2020 Raporu'nda terör örgütleri PKK ve DHKP-C'ye yapılan atıflar hakkındaki soruya yazılı cevap verdi. 'AB Terörizm Durumu ve Trendi 2020 yılı Raporu'nda terör örgütleri PKK ve DHKP-C'nin AB topraklarını lojistik üs olarak kullandığına dikkat çekildiğini belirten Aksoy, şunları kaydetti: "Bu kapsamda başta finansman olmak üzere, propaganda ve eleman temini faaliyetlerine devam ettikleri kaydedilmektedir. Bir AB kuruluşu olan EUROPOL'un bahsekonu tespitleri, terörizmle mücadele bağlamında Avrupalı muhataplarımız nezdinde gündeme getirdiğimiz verilerle örtüşmekte, bu konudaki tezlerimizin haklılığını açıkça ortaya koymaktadır. Bu vesileyle, ilgili ülkelere terör örgütlerinin Avrupa topraklarını zemin olarak kullanmasına müsaade etmemeleri ve terörizmle mücadelede sonuç odaklı işbirliği yapmaları yönündeki çağrımızı yineliyoruz."

Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, YKS'nin iptaline ilişkin başvuruda kararını verdi
"Aks kırıldığı için kaza yaptım" diyen Alişan'ın hız limitine uymadığı ortaya çıktı
Son Dakika: Dün zam yapılan benzine bugün de büyük indirim geldi


Avrupa Birliği, PKK, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 11:55 Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Sözcü Aksoy: EUROPOL'un tespitleri, tezlerimizin haklılığını ortaya koydu - Son Dakika

Son Dakika

18:22 "Aks kırıldığı için kaza yaptım" diyen Alişan'ın hız limitine uymadığı ortaya çıktı 18:01 Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, YKS'nin iptaline ilişkin başvuruda kararını verdi 17:26 İzmir'de koronavirüs denetimleri artırılacak, uymayanlara gereken yaptırımlar uygulanacak 17:02 Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden "Nasrullah Camii'ne restorasyon yerine badana yapıldı" iddialarına yanıt 16:56 Son Dakika: Dün zam yapılan benzine bugün de büyük indirim geldi 15:26 Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler 14:50 Cami tuvaletinde kız çocuğunu taciz eden 65'lik simitçi, "Cezaevinde benimle alay ediyorlar" diyerek tahliyesini istedi 14:35 Koronaya 43 bin kişiyi kurban veren İngiltere'den gelen son görüntü ürküttü 13:37 Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı 11:43 Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye'ye pandemi övgüsü: Çok insancıl davrandılar, kesinlikle minnettarız 11:16 Şahit olduğu yasak aşk, talihsiz kadının sonu oldu 10:40 Kastamonu'daki 514 yıllık Nasrullah Camii'ne restorasyon yerine badana yapıldı 10:03 Komandolar, bir kamyonet dolusu patlayıcı yüklü kamyonu durdurarak faciayı önledi 08:10 Koronavirüsle ilgili 118 bin kişiye yapılan PCR testinde toplumun bağışıklık oranı binde 2,8 çıktı 07:48 98 kişinin hayatını kaybettiği Pakistan'daki uçak kazasının nedeni 'koronavirüs' çıktı
Fenerbahçe'de sakatlanan Tolga Ciğerci, Malatya maçında oynayamayacak
18:15
Yolanthe'den ayrıldıktan sonra acı çektiğini itiraf eden Sneijder kendini suçladı: Her şey benim yüzümden oldu
17:59
Erzurum'da valiliğe ait resmi araç ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
17:53
Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, YKS'nin iptaline ilişkin başvuruda kararını verdi
17:52
İbrahim Kalın'dan Libya resti: Türkiye'siz bir plan yapılamaz, gereken cevabı alırlar
17:52
Mert Hakan'ı F.Bahçe'ye kaptıran G.Saray'ın yeni hedefi Kasımpaşalı Aytaç Kara
17:42
"Aks kırıldığı için kaza yaptım" diyen Alişan'ın hız limitine uymadığı ortaya çıktı
17:36
2 aylık kuzunun sahibiyle arasındaki bağ, görenleri gülümsetiyor
17:22
Yıldız basketbolcu Giannis Antetokounmpo'ya ırkçı saldırı: Grafitisine Nazi sembolü çizildi
17:16
Emniyeti bombalayan darbeci pilot savunma yaptı: Darbe girişiminde yer almadım
17:13
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2020 18:38:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sözcü Aksoy: EUROPOL'un tespitleri, tezlerimizin haklılığını ortaya koydu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]