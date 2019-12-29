Sözcü Aksoy: İngiliz teröristin babasının tutuklanmasını memnuniyetle karşılıyoruz - Son Dakika
Son Dakika Politika Sözcü Aksoy: İngiliz teröristin babasının tutuklanmasını memnuniyetle karşılıyoruz - Son Dakika

Sözcü Aksoy: İngiliz teröristin babasının tutuklanmasını memnuniyetle karşılıyoruz

6 saat önce

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, İngiltere'de terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye katılan Dan Newey'in babası Paul Newey hakkında 'terörizme maddi destek sağlamak' suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmasını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Sözcü Aksoy: İngiliz teröristin babasının tutuklanmasını memnuniyetle karşılıyoruz, System.String[]

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, İngiltere'de terör örgütü PKK/PYD/ YPG'ye katılan Dan Newey'in babası Paul Newey hakkında 'terörizme maddi destek sağlamak' suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmasını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Sözcü Aksoy, İngiltere'de terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye katılan Dan Newey'in babası Paul Newey hakkında verilen karara ilişkin yönetilen soruya cevap verdi. Aksoy, "Birleşik Krallık makamları tarafından PKK/PYD/YPG terör örgütü mensubu yabancı terörist savaşçı Dan Newey adlı Birleşik Krallık vatandaşının babası Paul Newey hakkında terörizme maddi destek sağlamak suçlamasıyla başlatılan soruşturmayı ve adı geçenin bu kapsamda tutuklanmış olmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı olan PYD/YPG'nin de bir terör örgütü olduğunu göstermesi bakımından önem taşıyan bu soruşturmanın PYD/YPG bünyesinde terörizm faaliyeti yürüten tüm yabancı terörist savaşçılar ve destekçileri açısından emsal teşkil etmesini bekliyoruz" dedi.


İngiltere, PKK, YPG, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 11:19 Kaynak: DHA
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